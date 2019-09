L’uomo che aveva rubato un quadro da 900 milioni di euro da una galleria di Mosca è stato condannato a 3 anni di carcere

Denis Chuprikov, l’uomo che lo scorso gennaio aveva rubato un quadro dal valore di 900 milioni di euro dalla galleria d’arte Tretyakov Gallery di Mosca, è stato condannato a tre anni di carcere. Il quadro si intitola Ai Petri. Crimea ed era stato realizzato nel 1908 dall’artista russo di origine greca Arkhip Kuindzhi. Chuprikov l’aveva levato dal muro, se l’era messo sotto braccio ed era uscito così, indisturbato. La polizia lo arrestò subito grazie alle telecamere di sorveglianza e ritrovò il quadro in un palazzo vicino alla galleria, dove Chuprikov confessò di averlo nascosto. Chuprikov si è dichiarato colpevole, ha chiesto scusa alla galleria ma ha detto che ricorrerà in appello.

