Facebook acquisterà una startup che produce un bracciale che trasmettere impulsi elettrici del cervello al computer

Facebook ha annunciato che acquisterà la startup CTRL-Labs, un’azienda che produce un bracciale in grado di trasmettere impulsi elettrici prodotti dal cervello a un computer. Secondo persone informate dell’accordo che hanno parlato con i giornalisti di CNBC, Facebook ha pagato tra i 500 milioni di dollari e un miliardo per la società: è quindi la più grande acquisizione per Facebook da quando nel 2014 pagò 2 miliardi di dollari per Oculus VR. Sembra che le tecnologie di CTRL-Labs saranno usate nella ricerca sui progetti di realtà aumentata di Facebook.

CTRL-Labs esiste dal 2015 ed è stata fondata dai neuroscienziati Thomas Reardon, cofondatore del browser Internet Explorer, e Patrick Kaifosh.

Take a break from the news cycle to check out this adorable robot you can control with your thoughts. Thx @CTRLlabsCo for sharing your tech with us! I scored with this #futurehu assignment, ba dum dum. https://t.co/ynz2PosFZc pic.twitter.com/yYN0JcrJnU

— Elise Hu (@elisewho) July 16, 2019