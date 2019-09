Il 22 novembre uscirà un disco di canzoni inedite cantate da Mina e Ivano Fossati

Il 22 novembre uscirà un disco di 11 canzoni inedite interpretate da Mina e Ivano Fossati , e tutte scritte da Fossati. A produrre il disco, che si può già pre-ordinare, è Sony Music. Annunciando l’uscita del disco Fossati ha specificato che non ritornerà sulla sua decisione di smettere di fare concerti o altri dischi. Tuttavia, ha detto Fossati, «nessun musicista sano di mente direbbe no a Mina». Mina ha 79 anni; Fossati ne ha 68.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.