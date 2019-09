Il calciatore argentino del Barcellona Lionel Messi ha vinto il premio FIFA come miglior calciatore del 2019. Messi ha ottenuto il 91 per cento delle preferenze, seguito dall’olandese Virgil van Dijk del Liverpool con il 4 per cento delle preferenze e dal portoghese Cristiano Ronaldo con il 2 per cento. Nella cerimonia, che si è tenuta al Teatro La Scala di Milano, sono stati anche assegnati anche altri premi: la statunitense Megan Rapinoe è stata nominata miglior calciatrice, il brasiliano Alisson miglior portiere e il tedesco Jürgen Klopp miglior allenatore.