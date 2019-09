Christian Rocca è il nuovo direttore del giornale online Linkiesta

Linkiesta, sito di informazione online dal 2011, sarà diretta a partire da martedì da Christian Rocca, giornalista siciliano di 51 anni con estese esperienze prima al Foglio poi alla direzione del magazine IL del Sole 24 Ore e al quotidiano stesso, e più di recente come opinionista della Stampa.

Il precedente direttore Francesco Cancellato aveva annunciato qualche settimana fa le sue dimissioni per andare a collaborare col sito Fanpage: prima di lui Linkiesta aveva avuto altri tre direttori tra il 2011 e il 2014, Jacopo Tondelli, Jacopo Barigazzi e Marco Alfieri. Il giornale ha la redazione a Milano e appartiene a una società composta da molti soci con quote diverse.

Christian Rocca si è occupato da giornalista dei temi più diversi, dalla politica agli esteri alla cultura, con un’attenzione particolare alle vicende statunitensi – è stato corrispondente a New York del Foglio – e alla musica. È autore di diversi libri, l’ultimo dei quali è Chiudete Internet (Marsilio, 2019): è stato apprezzato soprattutto per l’orientamento moderno e originale della direzione del magazine IL, a cui ha fatto occupare un posto rilevante nel contesto delle riviste innovative. È sposato con Silvia Grilli, direttore del settimanale Grazia pubblicato da Mondadori.

Secondo il comunicato stampa dell’azienda, Rocca “coordinerà le attività giornalistiche e sarà impegnato a consolidare la comunità dei lettori a cominciare dal Festival Generazione che si terrà l’8 e il 9 novembre prossimi al Teatro Franco Parenti di Milano”.