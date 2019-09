Vincenzo Bianconi è il candidato presidente dell’Umbria della lista civica sostenuta da PD e M5S

Vincenzo Bianconi, imprenditore di Norcia e presidente di Federalberghi Umbria, si è candidato come presidente dell’Umbria alle prossime elezioni regionali, che si terranno il 27 ottobre. Bianconi sarà a capo di una lista civica sostenuta da Pd e Movimento 5 Stelle. La decisione è stata comunicata dallo stesso Bianconi:

«Come tanti, sono innamorato della mia terra. Ogni giorno con la schiena dritta, con determinazione e passione, cerco di migliorare le cose che mi circondano. Non mi sono mai tirato indietro dinnanzi alle sfide che la vita mi ha posto. Ed è per questo che ho deciso di accogliere l’invito a candidarmi a Presidente della Regione Umbria, invito che tante forze civiche, associative e politiche mi hanno rivolto»

La notizia è stata subito commentata anche dal segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Grazie a Vincenzo Bianconi per la sua scelta. Una bella e forte candidatura. Sarà il candidato dell'Umbria, una terra meravigliosa. L'Umbria che non si arrende e che combatte per il suo futuro

— Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 22, 2019