C’è stato un incendio in un’importante azienda agricola di Apricena (Foggia)

Nella notte tra sabato e domenica un incendio in periferia di Apricena (Foggia) ha distrutto il capannone dell’azienda agricola ‘Bio Orto’, una delle più importanti della zona che «produce ed esporta in tutto il mondo», come ha detto il sindaco di Apricena, Antonio Potenza. Il fuoco si è alimentato anche con materiale plastico e sacche di concimi, rendendo necessario, oltre all’intervento dei vigili del fuoco, anche quello dell’ARPA, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente. Le ragioni dell’incendio non sono note e sono in corso le indagini per chiarirle.