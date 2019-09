Weekly Beasts

Mentre probabilmente starete ancora canticchiando la canzone di Mina, potete sfogliare le immagini delle foto bestiali della settimana che comprendono non solo una zebra a pois scoperta in Kenya nella riserva di Masai Mara, ma anche un salmone rosso che risale la corrente, una famiglia di buceri di Palawan (aiutino: hanno il becco) e due cani che vivono in Alaska fotografati con una bellissima luce. Se volete aiutare un animale ferito, specialmente se l’animale in questione è una lince, mettervelo in auto non è una buona idea, hanno fatto sapere i funzionari della Colorado Parks and Wildlife, l’organizzazione statale che gestisce i problemi con gli animali in Colorado.

Poi trovate un paio di animali che provano a non farsi notare: cercate bene tra le conifere di una piantagione di alberi di Natale per trovare una pecora di razza Shropshire e tra le macchie di grigio per vedere due leopardi delle nevi.