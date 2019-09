L’Inter ha vinto il derby di Milano

L’Inter ha battuto 2-0 il Milan nel 171° derby di Milano disputato in Serie A, valido per la quarta giornata di campionato. In una partita combattuta ma poco spettacolare, l’Inter è stata più intraprendente e ha avuto il maggior numero di occasioni. Nel primo tempo ha colpito un palo con Danilo D’Ambrosio e si è vista annullare un gol per fuorigioco a Lautaro Martinez. È andata poi in vantaggio nel secondo tempo con un tiro da fuori area di Marcelo Brozovic deviato da un giocatore del Milan. Nell’ultima mezzora di partita ha gestito il vantaggio e a dieci minuti dal termine ha raddoppiato con un gol di testa di Romelu Lukaku. Anche in situazione di svantaggio, il Milan non è mai riuscito a reagire.

Per l’Inter è la terza vittoria di fila nel derby di Milano e la quarta nelle quattro partite di campionato disputate finora. È quindi tornata in testa alla classifica a punteggio pieno e lo rimarrà fino alla prossima giornata, a prescindere dai risultati di domani. Per il Milan invece è la seconda sconfitta della stagione, dopo quella subita all’esordio contro l’Udinese. Non vince un derby in campionato dal 31 gennaio 2016 (contando anche la Coppa Italia, dal 27 dicembre 2017).