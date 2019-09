Trump ha annunciato nuove sanzioni contro la Banca nazionale iraniana

Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l’imposizione di sanzioni contro la Banca nazionale iraniana come ritorsione per gli attacchi di sabato scorso a due importanti stabilimenti petroliferi dell’Arabia Saudita, che secondo gli Stati Uniti sono stati compiuti dall’Iran. Trump ha annunciato le nuove misure venerdì alla Casa Bianca mentre si stava incontrando con il primo ministro australiano Scott Morrison. Il segretario al Tesoro americano, Steven Mnuchin, ha detto che l’obiettivo delle sanzioni è tagliare ulteriori risorse all’Iran: per il momento non si hanno altre informazioni e dettagli al riguardo.