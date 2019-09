Airbnb si quoterà in borsa nel 2020

Airbnb, l’azienda che gestisce una popolare piattaforma per gli affitti a breve termine di stanze e appartamenti privati, si quoterà in borsa nel 2020. Airbnb ha sede a San Francisco, in California, e fu fondata nel 2008 da Brian Chesky e Joe Gebbia, che per prima cosa si misero ad affittare la loro stessa casa. In questi anni è arrivata a ospitare annunci per 7 milioni di stanze o appartamenti offerti online in 100mila città in giro per il mondo, con entrate che nel secondo trimestre del 2018 sono state superiori al miliardo di dollari.