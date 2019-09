Il vicepresidente del Parlamento del Venezuela è stato liberato dopo quattro mesi di carcere

Martedì il vicepresidente del Parlamento del Venezuela Edgar Zambrano, stretto alleato del leader dell’opposizione e autoproclamato presidente ad interim Juan Guaidó, è stato liberato dopo quattro mesi di carcere. Zambrano era stato arrestato a maggio con l’accusa di tradimento e cospirazione per aver appoggiato il tentato colpo di stato di Guaidó. La sua scarcerazione è arrivata dopo che il governo del presidente del Venezuela Nicolás Maduro ha stretto un accordo con alcuni piccoli partiti dell’opposizione per ridurre le divisioni politiche nel paese. Il procuratore generale Tarek William Saab ha inoltre promesso che rivedrà tutti i casi di attivisti politici che al momento sono in carcere.