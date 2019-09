La Coppa di Lega del campionato di calcio francese verrà abolita

La lega calcistica francese ha comunicato l’abolizione della Coppa di Lega, la seconda coppa del campionato di calcio nazionale, a partire dalla prossima stagione. Come già successo negli ultimi anni in altri paesi europei, la competizione è stata abolita perché ritenuta superflua, in conflitto con quella già esistente — la Coppa di Francia, che si disputa dal 1917 — e con poca appetitività commerciale. La lega calcio francese si è però riservata la possibilità di ripristinarla se si dovessero verificare nuove opportunità.