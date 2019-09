Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali di ciclismo nello Yorkshire

Il ciclista italiano Vincenzo Nibali non parteciperà ai Mondiali nello Yorkshire, in programma dal 22 al 29 settembre. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Nibali ha detto di non essere abbastanza in forma per far parte della Nazionale italiana, che sarà tra l’altro impegnata in un percorso poco adatto alle sue caratteristiche. Il commissario tecnico Davide Cassani lo aveva incluso nella lista provvisoria di sedici corridori, dalla quale ora ne dovranno essere tagliati altri sette. I ciclisti di punta della nazionale in Inghilterra saranno Matteo Trentin e Sonny Colbrelli.