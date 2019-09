La nave Ocean Viking ha soccorso 48 migranti al largo della Libia

Ocean Viking, la nave di salvataggio gestita dalle ong MSF e SOS Mediterranee, ha soccorso 48 migranti al largo della Libia, mentre erano in difficoltà a bordo di una barca di legno. Tra loro ci sono anche bambini e neonati. La nave sta ora dirigendosi verso un’altra possibile barca in difficoltà. Lo scorso 15 settembre Ocean Viking aveva fatto sbarcare 82 migranti a Lampedusa, una settimana dopo averli soccorsi.

BREAKING: #MSF & @SOSMedIntl teams have just rescued 48 people from a wooden boat in distress, 53 NM from the coast of #Libya. Women, very young children & a newborn are among the survivors now safely onboard the #Ocean Viking, now heading to investigate another possible case. pic.twitter.com/esv33eW2W7

— MSF Sea (@MSF_Sea) September 17, 2019