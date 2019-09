Da oggi Amazon Prime costa meno per gli studenti universitari

Amazon ha introdotto anche in Italia uno sconto per gli studenti universitari su Amazon Prime, il suo abbonamento per ricevere le consegne in uno o due giorni e senza costi aggiuntivi: con Prime Student si può utilizzare Prime gratuitamente per 90 giorni, dopodiché pagarlo 18 euro all’anno, invece che 36, fino alla laurea. C’è però un limite massimo alla durata complessiva del programma, di quattro anni: non copre quindi interamente i classici percorsi universitari italiani, che durano cinque anni, e ancora meno quelli in medicina, che ne durano sei. Per iscriversi bisogna usare il proprio indirizzo email universitario.

Amazon Prime (e dunque Prime Student), oltre ai vantaggi sulle consegne, comprende anche, tra le altre cose: l’abbonamento a Prime Video, il servizio di streaming di film e serie tv di Amazon; Prime Music, che invece come si intuisce è un servizio di streaming di musica; e Prime Reading, per leggere una selezione di ebook periodicamente aggiornata. Il rinnovo mensile del servizio è automatico.

