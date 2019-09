Ci sono almeno 36 dispersi a causa del naufragio di una nave nella Repubblica Democratica del Congo

Almeno 36 persone risultano disperse in seguito al naufragio di una nave avvenuto tra sabato e domenica sul fiume Congo, nella Repubblica Democratica del Congo. La nave, che era partita dal distretto di Mai Ndombe, nel nordovest del paese, è naufragata nei pressi della capitale Kinshasa: al momento non si conoscono le cause dell’incidente. La polizia ha detto che 76 persone che erano a bordo della nave sono state messe in salvo.