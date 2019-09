L’eurodeputata del PD Irene Tinagli è stata eletta presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo

Irene Tinagli, eurodeputata del Partito Democratico, è stata eletta presidente della commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, incarico precedentemente occupato dall’attuale ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri. La commissione, chiamata in gergo come ECON, è una delle più importanti tra quelle permanenti del Parlamento europeo: funzionano più o meno come quelle del Parlamento italiano, cioè come gruppi di eurodeputati con funzioni fondamentali nella scrittura delle leggi.

Tinagli, economista con una lunga esperienza come consulente di organizzazioni internazionali come ONU e Commissione europea, è stata eletta per acclamazione. Ha 45 anni ed era stata deputata italiana tra il 2013 e il 2018, eletta con Scelta Civica e passata successivamente al PD.