Weekly Beasts

È iniziata la scuola e noi della sezione bestiale del Post vogliamo fare del nostro meglio per essere ancora più istruttivi del solito. Per questo nella raccolta degli animali della settimana abbiamo infilato una paradisea minore (che in inglese si chiama più crudelmente lesser bird-of-paradise), un recurvirostra e un lama glama (ok, è solo il nome scientifico dell’arcinoto lama): tutti da imparare a memoria per la prossima settimana. Per gli insicuri ci sono le api, i cani, le renne, gli elefanti, una coppia di orsi e una volpe del deserto. La lezione è quasi finita, è ora di mettersi in fila – ordinata però, non tortuosa come quella della anatre, o da sbatterci la testa come fanno i lama – e uscire liberi, ad avventarsi sulla merenda come i golosissimi lemuri dalla coda ad anelli.