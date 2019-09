Trump ha confermato che Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, è stato ucciso durante un’operazione degli Stati Uniti

Il presidente americano Donald Trump ha confermato che Hamza bin Laden, uno dei figli di Osama bin Laden, il leader di al Qaida ucciso nel 2011, è stato ucciso durante un’operazione militare condotta dagli Stati Uniti. La notizia era stata data circa un mese fa da diversi giornali americani, fra cui il New York Times, che citavano come fonti diversi funzionari statunitensi. Trump ha aggiunto che bin Laden è stato ucciso «nella regione fra Afghanistan e Pakistan», senza però fornire ulteriori dettagli.

President Trump reports that Hamza bin Ladin, al Qaeda leader and son of Osama bin Laden, “was killed in a United States counterterrorism operation in the Afghanistan/Pakistan region.” — Steve Holland (@steveholland1) September 14, 2019

Secondo diversi analisti Hamza bin Laden sarebbe dovuto diventare il prossimo leader del gruppo jihadista: negli ultimi anni era apparso in alcuni video in cui intimava ai seguaci di al Qaida di attaccare gli Stati Uniti e l’Occidente per vendicare la morte di suo padre. Hamza bin Laden aveva circa 30 anni e secondo il dipartimento di Stato statunitense aveva sposato la figlia di Mohammed Atta, che nel 2001 fu a capo del gruppo di terroristi che dirottò gli aerei nell’attentato dell’11 settembre contro le Torri Gemelle.

Il New York Times ha però descritto la sua uccisione più che altro come una vittoria simbolica per gli Stati Uniti, visto che sono anni che al Qaida non compie attentati su larga scala.