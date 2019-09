98 rifugiati sono stati evacuati dalla Libia e portati in italia dall’UNHCR

L’UNHCR, l’agenzia ONU per i rifugiati, ha comunicato ieri sera che 98 rifugiati sono stati evacuati dalla Libia e portati in Italia. L’UNHCR ha spiegato in un comunicato che «si tratta della terza evacuazione umanitaria diretta realizzata quest’anno verso il paese» e che «con il conflitto che continua a infuriare in Libia, le operazioni di evacuazione rappresentano un’ancora di salvezza per i rifugiati più vulnerabili che si trovano nei centri di detenzione e in contesti urbani e che hanno un disperato bisogno di sicurezza e protezione». Le persone evacuate arrivano da Eritrea, Etiopia, Sudan e Somalia e tra loro ci sono anche 52 minori non accompagnati.