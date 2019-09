28 persone sono state arrestate in Calabria in un’operazione contro la ‘ndrangheta

I carabinieri di Catanzaro e di Lamezia Terme, in Calabria, hanno arrestato 28 persone in una vasta operazione contro la ‘ndrangheta. Le ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dalla procura di Catanzaro e riguardano persone affiliate o contigue alla cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri, un gruppo criminale attivo nel traffico di stupefacenti e responsabile di estorsioni nei confronti di commercianti e imprenditori di Lamezia Terme. Maggiori dettagli dell’operazione verranno diffusi nel corso di una conferenza stampa che si terrà oggi alle 11 presso la Procura di Catanzaro.

