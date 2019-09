HBO sta lavorando a una serie prequel di “Game of Thrones” sulla dinastia Targaryen, scrivono Variety e Deadline

Variety e Deadline, due siti sempre molto affidabili, hanno scritto che HBO, il canale tv statunitense che produceva e trasmetteva Game of Thrones, sta lavorando a una serie prequel su alcune storie della famiglia Targaryen, una delle più importanti famiglie nelle storie di Game of Thrones. Variety ha scritto che la serie, in parte ispirata ai racconti del libro Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, potrebbe parlare di personaggi come “Aegon il Conquistatore” o “Aegon la Rovina dei Draghi”. Alcuni mesi fa, lo stesso Martin aveva parlato della possibilità di una serie di questo tipo. Variety ha scritto, dopo aver parlato con alcune persone che se ne occupano, che HBO sarebbe vicina all’occuparsi del pilota – cioè il primo episodio, di prova – di questa possibile nuova serie. Per ora, HBO non ha commentato la cosa.

Questa eventuale nuova serie sul mondo di Game of Thrones andrebbe ad aggiungersi a quella per ora nota come The Long Night, le cui riprese sono già terminate.