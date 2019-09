La finale dei Mondiali di basket sarà Argentina-Spagna

La finale dei Mondiali di basket che si stanno giocando in questi giorni in Cina sarà Argentina-Spagna. Nelle due semifinali che si sono giocate oggi la Spagna ha battuto l’Australia 95 a 88 mentre Argentina-Francia si è conclusa 80 a 66. Argentina e Francia erano arrivate alla semifinale battendo rispettivamente ai quarti di finale Serbia e Stati Uniti, che erano tra le squadre favorite per la vittoria del torneo. La Spagna aveva invece battuto la Polonia. La finale si giocherà domenica 15 settembre alle 14 e si potrà vedere in esclusiva su Sky Sport.