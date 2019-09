Cinque film si sono candidati a rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020

L’ANICA, l’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali, ha annunciato i cinque film italiani che hanno presentato la propria candidatura per rappresentare l’Italia agli Oscar del 2020. I film sono: Martin Eden di Pietro Marcello, La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di Marco Bellocchio e Il vizio della speranza di Edoardo De Angelis. Una commissione dell’ANICA dovrà scegliere entro l’1 ottobre quale tra questi film sarà candidato dell’Italia all’Oscar per il miglior film in lingua straniera. Il 13 gennaio 2020 si saprà invece se il film scelto dall’ANICA farà parte di quelli effettivamente nominati per l’Oscar al miglior film in lingua straniera(ogni paese presenta il proprio, e non tutti arrivano alla “fase finale”). L’anno scorso l’Italia aveva scelto Dogman, che però non era poi risultato tra quelli ufficialmente nominati per il premio.