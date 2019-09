L’ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu si è dimesso dall’AKP di Erdoğan

L’ex primo ministro turco Ahmet Davutoglu si è dimesso dal Partito giustizia e sviluppo (AKP) del presidente Recep Tayyip Erdoğan. La decisione di Davutoglu ha anticipato quella del partito, che la scorsa settimana aveva chiesto che il consiglio disciplinare si riunisse per decidere sulla sua espulsione e su quella di altri tre deputati, Ayhan Sefer Ustun, Selcuk Ozdag e Abdullah Basci. Davutoglu è stato primo ministro dal 2014 al 2016, e aveva lasciato la sua carica poco prima del fallito golpe del luglio del 2016. Negli ultimi tempi aveva spesso criticato la linea dell’AKP, in particolare per la decisione di ripetere le elezioni municipali di Istanbul.