Celebripost

Finito il festival di Venezia in molti si sono spostati a un altro festival che negli anni è diventato sempre più importante, quello del cinema di Toronto, in Canada, dove si sono visti Nicole Kidman, Natalie Portman, Kristen Stewart, Meryl Streep e Jennifer Lopez; mentre altri ancora erano invece al festival del cinema americano di Deauville, in Francia, come Pierce Brosnan, Geena Davis, Mark Rylance e Johnny Depp. E nel caso non bastasse, un’altra occasione piena di facce note è stata la settimana della moda di New York, con Zendaya Rosario Dawson, Serena Williams e Marc Jacobs. Tra quelli che rimangono, ci sono politici che si soffiano il naso o indossano le Converse a occasioni formali, Hillary Clinton a Cernobbio, Margaret Atwood che presenta il suo nuovo libro, Brad Pitt a Tokyo e i nuovi giudici di X Factor.