Yahoo! Japan acquisterà Zozotown, il più grande rivenditore di abbigliamento online giapponese

La società giapponese Yahoo! Japan – che a differenza della statunitense Yahoo! non fa parte del gruppo Verizon – acquisterà Zozotown, il più grande rivenditore di abbigliamento online giapponese. L’operazione costerà circa 400 miliardi di yen (3,3 miliardi di euro) e permetterà a Yahoo! Japan di controllare la maggioranza delle azioni di Zozo, compreso il 30,37 per cento delle azioni del fondatore e CEO della società, Yusaku Maezawa, che lascerà il suo incarico e a cui rimarrà solo il 6 per cento.

Di recente Zozotown aveva lanciato un marchio di abbigliamento chiamato Zozo, che permetteva ai clienti di ricevere a casa una tuta – chiamata Zozosuit – che calcolava, attraverso un’apposita applicazione, le dimensioni esatte di chi la indossava, e che permetteva di realizzare abiti su misura. All’inizio il servizio era disponibile in più di 70 paesi, ma da maggio scorso è limitato al solo Giappone.