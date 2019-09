Mercoledì in Germania c’è stata una grande operazione antiterrorismo in cui sono stati perquisiti 16 edifici negli stati di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e nella città di Amburgo. Le perquisizioni sono state ordinate dopo che la procura di Flensburgo aveva iniziato a indagare su 11 persone, quasi tutte originarie della Siria, accusate di aver effettuato transazioni illegali di grosse somme di denaro all’estero. Il sospetto degli investigatori è che questo denaro sia stato usato per finanziare azioni terroristiche. Nell’operazione sono stati arrestati due uomini siriani.