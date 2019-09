Un altro 11 settembre

Come ogni 11 settembre dopo quell’11 settembre del 2001, oggi si sono tenute cerimonie e commemorazioni per ricordare le quasi tremila persone uccise negli attentati terroristici che colpirono gli Stati Uniti. A New York c’è stata una cerimonia a Ground Zero, dove oggi sorgono un grande monumento in memoria delle vittime, un museo e la Freedom Tower. A Washington il presidente Donald Trump e sua moglie Melania erano a una cerimonia alla Casa Bianca, mentre alcuni politici statunitensi, tra cui la speaker della Camera Nancy Pelosi, hanno partecipato a un minuto di silenzio fuori dal Campidoglio. Al Pentagono e ad Arlington, in Virginia, è stata srotolata una bandiera statunitense.