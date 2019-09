Il Consiglio superiore della Pubblica istruzione ha bloccato la sperimentazione dell’ora di educazione civica nelle scuole già da quest’anno

Il Consiglio superiore della Pubblica istruzione ha bloccato la sperimentazione dell’ora di educazione civica nelle scuole già dall’anno scolastico appena cominciato. L’ex ministro dell’Istruzione Marco Bussetti aveva preparato a fine agosto una bozza di decreto per avviare d’urgenza una sperimentazione nelle scuole elementari, medie e superiori, e lo aveva inviato al Consiglio superiore della Pubblica istruzione, il cui parere è obbligatorio per provvedimenti simili. Il Consiglio però lo ha bocciato all’unanimità, spiegando che non ci sono i tempi tecnici sufficienti per introdurre la disciplina, e che avviare così frettolosamente la sperimentazione metterebbe in difficoltà le scuole. La sperimentazione comincerà invece nel settembre del 2020.