Tre cittadini australiani sono stati arrestati in Iran

Tre cittadini australiani sono in stato di arresto in Iran. Secondo quanto riporta il Guardian si tratta di un uomo e due donne: queste ultime sarebbero anche in possesso di cittadinanza britannica. Dice il Guardian che una delle donne, insegnante in un’università australiana, era stata arrestata mesi fa, mentre l’altra donna, una blogger, è stata arrestata alcune settimane fa insieme all’uomo.

Secondo le ricostruzioni dei giornali britannici, la coppia si era accampata vicino a una zona militare a Jajrood, nei pressi di Teheran. Le due donne si trovano nel carcere di Evin, a Teheran, mentre dell’uomo non si hanno notizie. La prima delle due donne australiane, scrive il Times, sarebbe tenuta in isolamento e sarebbe stata condannata a 10 anni di reclusione. Al momento non è chiaro quali siano le accuse nei confronti dei tre. Il carcere di Evin è lo stesso in cui si trova Nazanin Zaghari-Ratcliffe, una donna con doppia cittadinanza iraniana e britannica che nel 2016 era stata arrestata per aver «cospirato contro il governo iraniano».