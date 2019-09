Il calciatore turco Arda Turan è stato condannato a 2 anni e 8 mesi di carcere per una rissa avvenuta lo scorso ottobre

Il calciatore turco Arda Turan è stato condannato a 2 anni, 8 mesi e 15 giorni di carcere da un tribunale di Istanbul per lesioni volontarie e detenzione illegale d’arma da fuoco, dopo una rissa avvenuta lo scorso ottobre: la pena è stata sospesa perché Turan non ha precedenti penali. Arda Turan, che in passato ha giocato con Atletico Madrid e Barcellona e che ora gioca nel Basaksehir di Istanbul, era stato coinvolto in una rissa con il cantante turco Berkay Sahin, dopo aver importunato la moglie di quest’ultimo. Nella rissa Turan aveva rotto il naso a Sahin e lo aveva minacciato con una pistola, sparando alcuni colpi a terra. Secondo la difesa, però, i colpi sarebbero partiti accidentalmente. Il calciatore era anche accusato di molestie sessuali nei confronti della moglie di Sahin, ma è stato assolto dall’accusa.