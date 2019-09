Centinaia di scuole del sud-est asiatico resteranno chiuse a causa dei fumi tossici causati dagli incendi delle foreste in Indonesia. In Malesia, la chiusura interessa circa 400 scuole e più di 150 mila studenti nello stato di Sarawak nel Borneo e nella provincia di Jambi, a Sumatra. La popolazione è stata invitata a indossare le mascherine che l’agenzia nazionale di gestione delle catastrofi sta distribuendo. In Indonesia, sono stati chiusi gli asili nido e le scuole primarie e secondarie della costa orientale dell’isola di Sumatra: le autorità locali non hanno però fornito cifre precise.

Gli incendi sull’isola di Sumatra e del Borneo stanno mobilitando migliaia di vigili del fuoco. I roghi sono stati appiccati con l’obiettivo di fare spazio a nuove piantagioni di palme da olio.