Il 7 novembre uscirà un nuovo romanzo di Elena Ferrante

La casa editrice Edizioni E/O ha annunciato che il 7 novembre uscirà in libreria un nuovo romanzo di Elena Ferrante, l’autrice della quadrilogia bestseller di L’amica geniale, molto nota anche perché non si conosce la sua identità. In un comunicato E/O ha diffuso l’incipit del romanzo, senza però dirne il titolo o dare informazioni sulla trama. Già dall’incipit comunque si capisce che c’entra Napoli, in cui sono ambientati in gran parte anche gli altri romanzi di Ferrante:

Due anni prima di andarsene di casa mio padre disse a mia madre che ero molto brutta. La frase fu pronunciata sottovoce, nell’appartamento che, appena sposati, i miei genitori avevano acquistato al Rione Alto, in cima a San Giacomo dei Capri. Tutto – gli spazi di Napoli, la luce blu di un febbraio gelido, quelle parole – è rimasto fermo. Io invece sono scivolata via e continuo a scivolare anche adesso, dentro queste righe che vogliono darmi una storia mentre in effetti non sono niente, niente di mio, niente che sia davvero cominciato o sia davvero arrivato a compimento: solo un garbuglio che nessuno, nemmeno chi in questo momento sta scrivendo, sa se contiene il filo giusto di un racconto o è soltanto un dolore arruffato, senza redenzione…