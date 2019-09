Sono state salvate 3 delle 4 persone ancora a bordo della nave che si è rovesciata in Georgia

La Guardia costiera statunitense ha detto di aver salvato tre delle quattro persone che erano rimaste a bordo della Golden Ray, la nave che si era rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. Sono al momento in corso le operazioni per il salvataggio della quarta persona, ha scritto Associated Press. Le tre persone salvate e quella ancora a bordo sono quattro sudcoreani che al momento del ribaltamento della nave si trovavano probabilmente nella sala macchine e e che la Guardia Costiera statunitense non aveva fatto in tempo a portare al sicuro. Per salvarli, i soccorritori hanno aperto un buco nello scafo della nave capovolta.