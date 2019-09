Le foto della enorme nave che si è rovesciata in Georgia

Una grande nave cargo si è rovesciata domenica di fronte alle coste della Georgia, negli Stati Uniti. La Golden Ray, lunga duecento metri, ha preso fuoco per cause non ancora chiarite e si è lentamente capovolta: la guardia costiera ha fatto in tempo a evacuare venti persone, ma quattro sono ancora disperse. Le operazioni di salvataggio sono molto complesse, ed è in corso una valutazione della situazione per capire se sia sicuro addentrarsi nella nave per cercare gli ultimi marinai.

La Golden Ray, che trasportava automobili ed era diretta a Baltimora, appartiene a una società sudcoreana. Al momento il suo rovesciamento non ha causato la dispersione di agenti inquinanti, ha assicurato la Guardia costiera. Non si sa cosa abbia provocato il ribaltamento: la scorsa settimana le coste della Georgia sono state colpite dall’uragano Dorian, che le ha raggiunte quando ormai la sua intensità era molto diminuita ed era stato declassato alla categoria 2.