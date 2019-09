L’Italia ha battuto 2-1 la Finlandia nelle Qualificazioni agli Europei di calcio del 2020

La Nazionale maschile di calcio ha battuto 2-1 la Finlandia nel sesto turno delle Qualificazioni agli Europei itineranti del 2020. Allo stadio Ratina di Tampere l’Italia è andata in vantaggio nel secondo tempo, dopo un’ora di gioco, con Ciro Immobile. È stata raggiunta nel giro di dieci minuti da un calcio di rigore di Teemu Pukki ma è riuscita a riportarsi subito in vantaggio con un rigore segnato da Jorginho. Grazie alla vittoria in Finlandia, l’Italia rimane in testa al Gruppo J a punteggio pieno con sei vittorie in sei partite. La qualificazione alla fase finale degli Europei è ora molto accessibile, dato che a quattro partite dal termine del girone l’Italia ha 6 punti di vantaggio sulla Finlandia e 9 sull’Armenia.