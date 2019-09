La tempesta Dorian è arrivata in Canada

Sabato sera la tempesta Dorian è arrivata sulle coste del Canada. Dopo aver devastato le Bahamas e aver lambito le coste occidentali degli Stati Uniti, la tempesta Dorian è stata declassata da uragano a ciclone post-tropicale, ma sta continuando a provocare venti molto forti (fino a 150 km/h) e abbondanti piogge. A causa del passaggio di Dorian nella provincia canadese della Nuova Scozia e sull’isola di Terranova, più di 500mila persone sono rimaste senza corrente elettrica nelle proprie abitazioni. Ci sono notizie di strade allagate, alberi caduti e di una gru crollata nella città di Halifax, in Nuova Scozia, ma non ci sono persone ferite al momento. Le autorità locali hanno chiesto a tutti quelli che abitano nei pressi delle coste di evacuare le proprie case per precauzione.

9/7 5 pm EDT: #Dorian has transitioned into a post-tropical cyclone but is still producing 100 mph (155 km/h) sustained winds! Hurricane warnings remain in effects for a large part of Nova Scotia & western Newfoundland. More: https://t.co/tW4KeFW0gB or https://t.co/7OGkgVSNg3 pic.twitter.com/kvhrL55KT8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 7, 2019