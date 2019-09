Il pilota di Formula 2 Juan Manuel Correa è in un coma indotto dopo l’incidente della settimana scorsa a Spa, in Belgio

Juan Manuel Correa, il pilota di Formula 2 gravemente ferito nell’incidente in cui è morto il pilota francese Anthoine Huber lo scorso 31 agosto, è in coma indotto. Correa, che è statunitense di origini ecuadoriane e ha 20 anni, è ricoverato in un ospedale di Londra e le sue condizioni sono definite critiche ma stabili. Durante l’incidente sul circuito di Spa, in Belgio, ha subìto la frattura delle gambe e un trauma spinale.