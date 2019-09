Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione di Boris Johnson di sospendere il Parlamento

Un altro tribunale britannico ha giudicato legittima la decisione del primo ministro Boris Johnson di sospendere il Parlamento, misura che secondo l’opposizione impedirà a una maggioranza trasversale di parlamentari di occuparsi di Brexit. La decisione di oggi è arrivata da una corte di Londra; due giorni fa una corte scozzese aveva emesso una sentenza simile. Gruppi di parlamentari di diversi partiti avevano impugnato la decisione del governo in tre tribunali sostenendo che Johnson avesse oltrepassato i limiti di quanto consentito dal proprio incarico. L’ultimo tribunale che dovrà esprimersi sarà quello di Belfast, nell’Irlanda del Nord.

