L’ex CEO di Starbucks, Howard Schultz, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali americane del 2020

Howard Schultz, ex CEO di Starbucks, ha annunciato che non si candiderà alle elezioni presidenziali del 2020, dopo avere valutato per mesi di presentarsi come candidato indipendente dai due principali partiti, Repubblicani e Democratici. In un comunicato, Schultz ha fatto sapere che «in questo momento una campagna elettorale da indipendente per la Casa Bianca non è il modo migliore per servire il mio paese».

Schultz ha 66 anni e ha lasciato l’incarico di CEO di Starbucks nel 2017. Annunciò che stava valutando di candidarsi come indipendente nel gennaio del 2019. Nelle settimane successive diede parecchie interviste, attaccando soprattutto i candidati Democratici più di sinistra. Nei sondaggi degli ultimi mesi aveva ottenuto numeri disastrosi.