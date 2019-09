Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra di calcio della Serie A argentina

Diego Armando Maradona è il nuovo allenatore del Gimnasia La Plata, squadra che gioca nel massimo campionato di calcio argentino e che ha sede nella città di La Plata. Maradona, che è stato uno dei calciatori più forti di sempre, ha avuto una carriera piuttosto incostante da allenatore. Dopo aver allenato la nazionale argentina tra il 2008 e il 2010, ha lavorato con l’Al-Wasl, negli Emirati Arabi Uniti, tra il 2011 e il 2012, e poi dopo una pausa di cinque anni è andato ad allenare l’Al-Fujairah, sempre negli Emirati Arabi Uniti. Nel 2018, infine, ha allenato i Dorados, in Messico, ma nel giugno del 2019 aveva dato le dimissioni per motivi di salute.

Abbonati al

Dal 2010 gli articoli del Post sono sempre stati gratuiti e accessibili a tutti, e lo resteranno: perché ogni lettore in più è una persona che sa delle cose in più, e migliora il mondo.

E dal 2010 il Post ha fatto molte cose ma vuole farne ancora, e di nuove.

Puoi darci una mano abbonandoti ai servizi tutti per te del Post. Per cominciare: la famosa newsletter quotidiana, il sito senza banner pubblicitari, la libertà di commentare gli articoli.

È un modo per aiutare, è un modo per avere ancora di più dal Post. È un modo per esserci, quando ci si conta.