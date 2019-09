Il figlio di Beppe Grillo è indagato per violenza sessuale di gruppo, dice il Secolo XIX

Ciro Grillo, figlio del comico e fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo, è indagato dalla procura di Tempio Pausania, in Sardegna, per violenza sessuale di gruppo. Lo scrive il Secolo XIX. Secondo le poche informazioni trapelate dalla procura, Grillo avrebbe violentato una modella di origine scandinava di meno di 20 anni nella villa di famiglia a Porto Cervo, assieme ad altri tre ragazzi di Genova. La ragazza sarebbe stata incontrata poche ore prima in una discoteca. Secondo i quattro ragazzi al momento del rapporto sessuale era consenziente.