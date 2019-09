Yahoo Mail e altri servizi di Yahoo stanno avendo problemi da diverse ore, in tutto il mondo. Yahoo ha confermato i problemi circa sei ore fa, dicendo di essere al lavoro per sistemare e ripristinare la piena funzionalità di tutti i suoi servizi. Circa cinque ore dopo ha detto che i problemi persistevano, così come i tentativi di risolverli: il problema, dice Yahoo, è stato identificato ma non è possibile stabilire quanto ci vorrà per sistemarlo.

You may not be able to access some of our services, including email. Our top priority right now is getting this fixed. We appreciate your patience. — Yahoo Customer Care (@YahooCare) September 5, 2019

Il sito Downdetector, che raccoglie segnalazioni su siti che non funzionano (che sono “down”, si dice in gergo), parla di problemi diffusi in tutto il mondo, con una prevalenza delle segnalazioni provenienti da Regno Unito, Francia, Germania e Italia. Tra i problemi per gli utenti Yahoo c’è anche l’impossibilità di accedere ai servizi email.