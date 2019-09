Negli Stati Uniti Google pagherà 170 milioni di dollari perché YouTube raccoglieva dati su alcuni bambini senza il consenso dei genitori

Google ha accettato di pagare 170 milioni di dollari alla Federal Trade Commission (FTC), l’agenzia governativa che si occupa della tutela dei consumatori e della concorrenza negli Stati Uniti, perché attraverso YouTube, di cui è proprietaria, ha violato le norme sulla privacy per quanto riguarda la raccolta dei dati di alcuni bambini. La cifra è stata concordata da Google e FTC per risolvere un contenzioso e evitare un processo: 136 milioni andranno al governo federale e 34 milioni allo Stato di New York.