Nel Regno Unito sono stati sequestrati circa 1.300 chili di eroina

Circa 1.300 chili di eroina, dal valore stimato di circa 135 milioni di euro, sono stati sequestrati nel Regno Unito, in quello che si pensa essere il più grande sequestro di questo tipo di sempre nel paese, e uno dei più grandi a livello europeo. L’eroina era nascosta tra asciugamani e accappatoi in una nave portacontainer nel porto di Felixstowe, nell’est dell’Inghilterra, ed è stata trovata dalla National Crime Agency (NCA). Dopo aver sequestrato l’eroina il 30 agosto, la NCA ha rimesso a loro posto i container in cui si trovava, lasciando che la nave ripartisse verso il Belgio e in seguito i Paesi Bassi, dove la polizia ha potuto arrestare quattro persone che stavano aprendo i container.