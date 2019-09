La tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata agli ottavi di finale dagli US Open, di cui era campionessa in carica

La tennista giapponese Naomi Osaka è stata eliminata agli ottavi di finale dagli US Open, uno dei più importanti tornei al mondo, di cui era campionessa in carica: ha perso contro la svizzera Belinda Bencic per 7-5, 6-4. Osaka, che ha 21 anni, è al primo posto del ranking ATP mondiale, e in questa stagione aveva già vinto gli Australian Open, la sua seconda vittoria in un torneo del Grande Slam dopo gli US Open dell’anno scorso, vinti in finale contro Serena Williams. Bencic, 12esima nel ranking attuale, incontrerà ai quarti la croata Donna Vekić.