Lunedì la nave Eleonore della ong tedesca Lifeline ha forzato il divieto di entrare in acque territoriali italiane e si è diretta verso il porto di Pozzallo, in Sicilia. Eleonore era bloccata in mare con a bordo decine di migranti da otto giorni: era stata la prima tra le navi delle tre ong attualmente attive nel Mediterraneo centrale a ricevere il divieto di ingresso in acque territoriali italiane firmato dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, dalla ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli. Fino a domenica sera, ha scritto Repubblica, Eleonore si trovava all’altezza di Malta e aspettava indicazioni del governo tedesco, il suo paese di bandiera.

Nach einem heftigen Gewitter hat #Leonore Kapitän Reisch den Notstand ausgerufen und fährt nun trotz Verbots der italienischen Behörden den Hafen von Pozzallo an. Menschen an überspültem Deck durchnässt, mehrere seekrank. #Seenotrettung Video: Jonathan Schörnig pic.twitter.com/uJXyLLTnh2 — Thomas Datt (@datt_thomas) September 2, 2019

La decisione di forzare il divieto di ingresso in acque italiane è stata presa dopo la dichiarazione dello stato di emergenza a bordo della nave. Il capitano Klaus Peter Reisch ha detto che a causa delle dimensioni ridotte di Eleonore molti migranti erano stati costretti a dormire all’aperto e legati a imbracature per non cadere in acqua. La Eleonore, il cui equipaggio ora rischia azioni legali, dovrebbe arrivare a Pozzallo lunedì mattina.

La ong Lifeline ha scritto: «Sarebbe bello se alcune persone e avvocati fossero lì [a Pozzallo] per incontrare l’equipaggio».