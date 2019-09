Nikola Kalinic è della Roma

La Roma ha preso in prestito per 2 milioni di euro dall’Atletico Madrid il centravanti croato Nikola Kalinic, che potrà essere riscattato tra un anno con il pagamento concordato di 9 milioni di euro. Kalinic ritorna quindi in Serie A a due anni di distanza dalla sua ultima stagione in Italia, passata con il Milan. Nella Roma sarà il primo sostituto di Edin Dzeko e sostituirà l’attaccante ceco Patrik Schick, ceduto al Lipsia dopo due stagioni deludenti.

"Non ho mai segnato nello Stadio Olimpico quando ho giocato in Italia e adesso dovrò rimediare" 💪 Qui c'è l'intervista completa a Nikola Kalinic

Kalinic venne portato in Italia dalla Fiorentina nel 2015 dopo aver disputato la finale di Europa League con gli ucraini del Dnipro. Nei due anni passati a Firenze segnò 27 gol in una settantina di partite e fu tra il giro dei convocati della nazionale croata, con la quale disputò gli Europei del 2016, dove segnò alla Spagna nei gironi. L’anno successivo fu uno dei giocatori acquistati dal Milan nella grande campagna acquisti del club nlla stagione 17/18, che poi però si rivelò tutto sommato deludente. Al Milan ritrovò il suo allenatore alla Fiorentina, Vincenzo Montella, ma la sua esperienza a Milano fu negativa e risentì delle tante difficoltà avute dalla squadra. All’Atletico Madrid è stato il sostituto in attacco di Diego Costa.